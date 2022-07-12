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Режиссер «Пятидесяти оттенков серого» снимет фильм об Эми Уайнхаус

Режиссер «Пятидесяти оттенков серого» снимет биографический фильм об Эми Уайнхаус
Эми Уайнхаус

Эми Уайнхаус. Фото: Juan Medina / Reuters

Режиссер первой части «Пятидесяти оттенков серого» Сэм Тейлор-Джонсон снимет биографический фильм о британской исполнительнице Эми Уайнхаус. Об этом сообщает The Guardian.

Создатели картины под названием Back To Black сейчас занимаются поиском подходящей актрисы на роль исполнительницы. Тейлор-Джонсон, которая займет кресло режиссера в фильме, являлась близкой подругой артистки. Детали сюжета пока не раскрыты, однако известно, что лента расскажет о взлете звезды и ее трагической гибели.

Сообщается, что проект будет профинансирован семьей певицы, которая получила доступ к состоянию Уайнхаус после ее смерти в 2011 году. Ранее отец исполнительницы Митч Уайнхаус раскритиковал документальный фильм «Эми», ставший лауреатом премии «Оскар» в 2016-м, заявив, что в нем его дочь показали «в наихудшем свете».

Эми Уайнхаус обрела известность в 2003 году после выпуска дебютного альбома Frank. Второй альбом под названием Back to black певица выпустила в 2006-м, а спустя два года пластинка одержала победу в пяти номинациях музыкальной премии «Грэмми».

Уайнхаус обнаружили мертвой в собственной квартире в Лондоне 23 июля 2011 года. Официальной причиной смерти артистки стало алкогольное отравление.

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Анастасия Астахова
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