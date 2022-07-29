Названы районы Москвы с подорожавшими съемными квартирами

ЦИАН: сильнее всего жилье для аренды подорожало в Алексеевском районе и Тропарево-Никулино

В июле съемные однокомнатные квартиры сильнее всего подорожали в Алексеевском районе Москвы. Локации столицы с выросшими арендными ставками назвали аналитики ЦИАН в своем исследовании, пишет РБК.

По данным специалистов, в Алексеевском районе стоимость аренды увеличилась на 5,4 процента с января, до 51,1 тысячи рублей в месяц. Второе место занял район Тропарево-Никулино — там ставка найма выросла на 3,8 процента, до 48,7 тысячи рублей. На третьей строчке оказался район Сокольники с подорожанием съемных квартир на 3,2 процента, до 46,9 тысячи рублей.

Среди районов с увеличившимися ставками найма аналитики также назвали Южнопортовый (плюс 2,3 процента), Новогиреево (плюс 0,7 процента) и Южное Медведково (плюс 0,5 процента). При этом в целом по Москве средняя стоимость аренды с января по июль снизилась на 13 процентов, до 44 тысяч рублей.

Рост средних ставок найма в ЦИАН связывают с востребованностью указанных районов за счет хорошего соотношения ставок аренды и качества городской среды. Кроме того, на фоне подорожания объектов в новостройках часть жителей столицы выбирают решить квартирный вопрос с помощью аренды. Это приводит к вымыванию доступных лотов в данных локациях и росту цен по оставшемуся объему предложения, поясняют специалисты.

Ранее аналитики «Инком-Недвижимости» выяснили, что самую дешевую квартиру в Москве можно снять за 25 тысяч рублей в месяц. С таким бюджетом можно заселиться в «однушку» с кухней площадью 10 квадратных метров. Жилье находится на седьмом этаже 12-этажки в 20 минутах от станции метро «Перово». Отмечается, что в квартире проведен косметический ремонт, есть необходимая мебель и техника, а заселиться в нее можно с детьми и домашними животными.