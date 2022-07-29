Названо самое популярное направление Подмосковья для аренды дач

ЦИАН: самый большой спрос на аренду дач в Подмосковье приходится на Ярославское шоссе

К концу второго квартала 2022 года самым популярным направлением Подмосковья для аренды дачи назвали Ярославское шоссе — на него пришлось 26 процентов спроса. Об этом говорится в исследовании сервиса ЦИАН, сообщает РБК.

Чаще всего в этом направлении арендаторы выбирают дачи в Пушкинском городском округе, Мытищах и Королеве. Ниже в списке популярных направлений располагается Ленинградское шоссе с долей спроса в 13 процентов — больше всего дачи арендуют в Химках. Топ-3 списка замкнуло Новорижское шоссе с 12 процентами спроса, где наибольшей популярностью пользуются дачи в Истре и Красногорске.

Ниже в списке расположились Минское и Дмитровское шоссе с долей спроса в 11 процентов в каждом. По семь процентов спроса пришлось на Киевское и Симферопольское шоссе. Менее пяти процентов спроса зафиксировали на Горьковском (четыре процента), Рязанском (три процента) и Каширском (два процента) шоссе.

«Однако стоит отметить, что во многом количество просмотров и звонков зависит от числа объявлений, поэтому более востребованными являются направления с большим объемом предложения», — объяснили в ЦИАН.

Ранее в ЦИАН выяснили, что в апреле больше всего среди округов Подмосковья дачи подорожали в Павловском Посаде — средняя стоимость повысилась на 14,8 процента в сравнении с показателем марта. Вторую строчку рейтинга занял Волоколамский городской округ, топ-3 списка замкнул Наро-Фоминский городской округ.