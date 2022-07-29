Александр Васильев раскрыл секрет молодости Надежды Бабкиной

Александр Васильев: джинсы и кроссовки визуально делают Надежду Бабкину моложе своих лет

Российский и французский историк моды, искусствовед, театральный художник Александр Васильев раскрыл секрет молодости народной артистки Надежды Бабкиной. Комментарии эксперта приводит издание «7 дней».

Когда 72-летняя Бабкина стала ведущей программы «Модный приговор» на Первом канале, она отдавала предпочтение фольклорному стилю. По словам специалиста, яркие цвета и характерные орнаменты все еще присутствуют в гардеробе артистки. Однако на данный момент знаменитость сочетает их с современными модными вещами.

Васильев рассказал, что звезда эстрады не пренебрегает джинсами и кроссовками. Исполнительница считает, что вещи из денима и обувь в спортивном стиле визуально делают ее моложе своих лет.

Кроме того, собеседник издания отметил, что на Бабкиной часто можно увидеть жакеты и рубашки с V-образными вырезами и вставками в рукавах или воротниках в фольклорном стиле. При этом каждый свой образ она дополняет множеством украшений из камней. «У нее объемная грудь и довольно массивная фигура. Чтобы сделать ее более хрупкой, миниатюрной, надо носить большие аксессуары», — пояснил стилист и добавил, что его коллега также любит носить очки в больших оправах.

В заключение стилист объяснил, что Бабкиной не идут наряды в пастельных и черных тонах. Историк моды уточнил, что артистке подходят более яркие цвета, поскольку она брюнетка. В ее образах, как правило, преобладают бирюзовые, сочно зеленые, желтые, оранжевые и красные оттенки.

В мае Александр Васильев раскрыл тайный смысл откровенного платья певицы Ольги Бузовой на музыкальной премии «Жара Music Awards». По мнению специалиста, поп-исполнительница намеренно выбрала обнажающий тело наряд для выхода в свет. Таким образом звезда продемонстрировала свое стремление стать самой желанной представительницей российского шоу-бизнеса.