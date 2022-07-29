Названа главная ошибка испытывающих боли в спине людей

Невролог Евдокименко запретил людям с болью в спине массировать и греть ее

Врач-ревматолог, невролог Павел Евдокименко в беседе с Ura.ru назвал главную ошибку, которую обычно совершают люди, испытывающие боли в спине. По его словам, в этом случае спину категорически запрещено массировать и греть.

«При остром приступе многие бегут массировать, греть спину. Это делать категорически нельзя. Воспаление может усилиться. В примерно 30 процентах случаев пациенту может стать легче, а в 70 процентах — значительно хуже. Но можно надеть корсет для поддержания спины. Также можно сухое тепло, например, пояс из собачьей шерсти», — заявил специалист.

Он подчеркнул, что не каждая резкая боль, которая возникает в спине, свидетельствует о потенциальной опасности, однако призвал сохранять бдительность, особенно если спина заболела после нагрузки. Евдокименко пояснил, что в летнее время у людей часто наблюдается защемление поясничных мышц, сопровождающееся резкой сильной болью. Чаще всего это проходит само, однако примерно в 30 процентах случаев оно может стать хроническим, отметил невролог.

В подобных случаях он рекомендовал сделать МРТ. Если такой возможности нет, стоит воздержаться от нагрузок и принимать противовоспалительные препараты, если на них нет аллергии, заключил Евдокименко.

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