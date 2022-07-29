Россиянам рассказали о способе сохранить баланс между личной жизнью и работой

Карьерный эксперт Чемоданова: переработки — плохой способ заслужить лояльность босса

Зачастую офисный работник, который желает добиться повышения и берет дополнительную нагрузку, теряет мотивацию и силы буквально в шаге от успеха. Карьерный эксперт московского центра занятости населения «Моя работа» Галина Чемоданова рассказала «Ленте.ру», как избежать подобных ситуаций, разнообразить свою жизнь и стать еще эффективнее и продуктивнее.

Колесо баланса

«Все большую популярность набирает теория "колеса баланса", которую разработал предприниматель и бизнес-коуч Пол Джон Мейер. Согласно ей, карьера — лишь одна из ключевых сфер жизни. В классическом варианте "колеса баланса" выделяется восемь направлений: карьера, семья и отношения, финансы, самореализация, окружение, здоровье, образование и досуг», — поделилась эксперт.

По ее словам, эта модель позволяет любому желающему провести доступную самодиагностику. Для этого можно оценить по 10-балльной шкале каждую из сфер своей жизни. Также стоит отметить по шкале от 1 до 10, насколько каждая сфера важна для человека.

«Точки роста — там, где приоритет высокий, а удовлетворенность низкая. Но стоит помнить, что ваша цель — не стать отличником и получить «десятку» по всем критериям, а объективно взглянуть на свою жизнь», — обратила внимание Чемоданова и дала советы, касающиеся каждой сферы жизни.

Карьера

Работать 24/7, чтобы заслужить лояльность босса — плохая идея, подчеркнула карьерный эксперт, так как это приводит к эмоциональному выгоранию. Вместо того, чтобы брать на себя лишние задачи и сверхурочную работу, лучше подумать об оптимизации, посоветовала Чемоданова.

Построению карьеры, как и всем остальным сферам жизни, зачастую вредит неумение сказать «нет». Совет банальный, но не стоит брать на себя больше, чем вы можете успеть, жертвовать сном и питанием ради многочисленных проектов Галина Чемоданова карьерный эксперт

Образование

«Знания пригодятся всегда, даже если связь с ними и вашим профилем работы не столь очевидна. Во-первых, обучение активизирует наш мозг и способствует формированию нейронных связей. Во-вторых, новые знания расширяют круг наших социальных контактов и полезных связей. И, наконец, в-третьих, образование и самосовершенствование повышают самооценку», — отметила эксперт.

Самореализация, хобби, творчество

Многие деловые люди смотрят на хобби свысока, считая их пустой тратой времени, а порой и денег, но не стоит пренебрегать любимыми занятиями и стесняться делать то, к чему лежит душа, убеждена Чемоданова. «Хобби – это то, что человек готов делать безвозмездно, а во главу угла встает процесс, а не результат. Смысл состоит именно в получении удовольствия от деятельности. Любимые занятия позволяют человеку проявить многогранность и почувствовать радость жизни», — подчеркнула специалист.

Семья/отношения

Если вы не помните, когда в последний раз звонили родителям или собирались с семьей на совместный ужин, потому что «я устал», «мне некогда», это явные признаки того, что пора что-то менять в жизни, считает карьерный эксперт.

«Сложные отношения в семье тоже часто становятся причиной "ухода в работу с головой". Но это не выход — не стоит отмахиваться от родных словами, что "общение не ладится". Нужно попытаться найти решение, хотя это и требует гораздо больше душевных усилий, концентрации и времени, чем просто отрицание проблемы».

Многие называют погруженность в работу причиной отсутствия романтических отношений, и эта проблема требует решения, но только в том случае, если человек испытывает от этого дискомфорт, подчеркнула Чемоданова.

Окружение

По ее словам, человеку необходимо общение вне семьи и работы, тем не менее подходить к выбору окружения стоит вдумчиво. «Дружеское общение подразумевает взаимное уважение, равноправие и совместное развитие. Важно, чтобы отношения с друзьями не поглощали, а восполняли ваш ресурс», — поделилась Чемоданова.

Финансы

Финансовое благополучие — не всегда равно карьерному успеху или продвижению по службе. Здесь во главу угла встает умение распоряжаться своими ресурсами и думать на перспективу. Тот, кто получает 100 тысяч рублей в месяц и тратит их до копейки и «залезает» в кредиты, беднее того, кто зарабатывает 30 тысяч, но ему удается копить хотя бы по тысяче рублей с каждой зарплаты Галина Чемоданова карьерный эксперт

Здоровье

Забота о здоровье включает в себя не только профилактику и диагностику заболеваний, сдачу анализов и консультации врачей, но и правильный режим дня, своевременное и качественное питание, чередование труда и отдыха и физическую активность, напомнила Чемоданова.

Отдых

Есть расхожее мнение, что отдых — это смена деятельности. У многих в семье было не принято «бездельничать», поэтому, по словам эксперта, они не умеют отдыхать, не знают, как расслабиться.

«Они стремятся переделать все дела по дому, а организм воспринимает все это как "вторую смену" и просит об отдыхе. В такие моменты необходимо дать ему перезагрузку, чтобы восстановить все функции. Иногда важнее всего прислушаться к собственным ощущениям и сигналам — взять паузу и просто ничего не делать», — подытожила Чемоданова.

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