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Бен Аффлек снова сыграет Бэтмена в «Аквамене 2»

Американский актер Бен Аффлек вернется к роли Бэтмена в фильме «Аквамен 2»

Фото: Piergiorgio Pirrone - LaPresse / LaPresse / Globallookpress.com

Американский актер Бен Аффлек сыграет Брюса Уэйна в сиквеле «Аквамена». Об этом сообщил исполнитель главной роли в фильме Джейсон Момоа на своей странице в социальной сети Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Момоа опубликовал ролик, в котором заявил о возвращении Аффлека в роли Бэтмена. Он также выложил совместное фото с коллегой, дополнив его коротким сообщением: «Брюс и Артур (персонаж Момоа в «Аквамене» — прим. «Ленты») воссоединились. Люблю тебя и скучаю, Бен».

Официальных комментариев от Warner Bros. пока нет.

Аффлек уже исполнял роль Бэтмена в фильмах DC. Премьера картины «Аквамен 2» режиссера Джеймса Вана назначена на март 2023 года.

Ранее съемки сериала «Ведьмак» приостановили из-за коронавируса у актера Генри Кавилла.

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Дениза Мацаева
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