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В Белоруссии будут судить четверых человек за призывы к захвату власти

Генпрокуратура Белоруссии заявила о суде над четырьмя жителями страны за экстремизм

Фото: Шарифулин Валерий / ТАСС

В Минский областной суд направили уголовное дело в отношении четырех жителей Белоруссии, которые обвиняются в экстремизме, разжигании вражды и призывах к захвату власти, а также в действиях против национальной безопасности республики. Об это сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение генеральной прокуратуры страны.

«Прокуратура Минской области направила в Минский областной суд уголовное дело по обвинению четверых жителей Солигорского района в порче имущества в общественных местах, клевете на президента Республики Беларусь, вовлечении в экстремистскую деятельность, публичных призывах к захвату государственной власти, насильственному изменению конституционного строя Республики Беларусь, иных действиях, направленных на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь», —заявили в ведомстве.

Как сообщили в генпрокуратуре страны, четыре жителя Белоруссии с августа по декабрь 2021 года распространяли в Солигорске экстремистские листовки. Помимо призывов к захвату власти, их содержание было направлено «на возбуждение социальной вражды и розни по признаку иной социальной принадлежности». Обвиняемым может грозить до 12 лет лишения свободы.

28 июля стало известно, что в Белоруссии проповедника гомельской церкви христиан полного Евангелия «Живая вера» будут судить по административной статье о «несанкционированном массовом мероприятии» за проведение таинства крещения без соответствующего разрешения.

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