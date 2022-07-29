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Белый дом объявил о планах Байдена переизбраться на пост президента

Белый дом объявил, что Джо Байден планирует переизбраться на пост президента в 2024 году
Джо Байден

Джо Байден. Фото: IMAGO / Chris Kleponis / Global Look Press

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер объявила о планах американского лидера Джо Байдена переизбраться на пост президента в 2024 году. Ее выступление опубликовано на YouTube-канале.

«Мы далеки от этого, поэтому я не буду говорить о частностях, а также опросах общественного мнения, потому что я по эту сторону трибуны», — добавила пресс-секретарь.

28 июля Жан-Пьер уже подтверждала намерение Джо Байдена переизбраться на следующих выборах главы государства в 2024 году, несмотря на то, что результаты общественного мнения свидетельствуют о нежелании 75 процентов сторонников демократов видеть его кандидатом.

В апреле Байден также сообщил о планах баллотироваться повторно бывшему американскому лидеру Бараку Обаме. В начале возможного второго срока ему будет 82 года.

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Марина Совина
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