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В Белом доме подтвердили намерение Байдена переизбраться на второй срок

Жан-Пьер подтвердила намерение президента Байдена переизбраться на второй срок в 2024 году
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер подтвердила намерение президента США Джо Байдена переизбраться на следующих выборах главы государства в 2024 году, несмотря на то, что результаты общественного мнения свидетельствуют о нежелании 75 процентов сторонников демократов видеть его кандидатом. Жан-Пьер дала это понять на брифинге для прессы, который транслировался на YouTube-канале Белого дома.

«Мы не беспокоимся по поводу опросов. Президент четко говорил, что намерен выдвигать кандидатуру, но до этого еще так далеко, что думать об этом рано», — прокомментировала Жан-Пьер результаты соответствующего опроса телеканала СNN, в ходе которого о предпочтении видеть Байдена в качестве кандидата на выборах 2024 году от партии заявили лишь 25 процентов демократов.

Ранее сообщалось, что рейтинги Байдена достигли нового минимума. Согласно результатам опроса исследовательской консалтинговой компании Morning Consult, избиратели в 44 из 50 штатов заявили, что не поддерживают работу действующего президента США. В первом квартале 2022 года внутреннюю политику Байдена не одобряли 40 штатов.

В апреле Джо Байден сообщил бывшему американскому лидеру Бараку Обаме о планах баллотироваться на второй срок в 2024 году. В начале возможного второго срока ему будет 82 года.

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Марина Совина
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