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Рейтинги Байдена достигли нового минимума

Morning Consult: избиратели в 44 из 50 штатов не одобряют действия президента США Байдена

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Большинство избирателей из числа американских граждан не одобряют действия Джо Байдена на посту президента США, об этом свидетельствуют результаты опроса исследовательской консалтинговой компании Morning Consult. Опрос проводился с 1 апреля по 30 июня этого года.

Согласно результатам опроса, избиратели в 44 из 50 штатов заявили, что не поддерживают работу действующего президента США. Рейтинги поддержки достигли нового минимума — в первом квартале 2022 года внутреннюю политику Байдена не одобряли 40 штатов.

«Менее чем за четыре месяца до промежуточных выборов в Конгресс в ноябре политическая среда для демократов обоснованно ухудшилась по мере того, как одобрение президента Джо Байдена снижается во всей стране, включая те штаты, которые играют ключевую роль для его партии», — говорится в докладе.

Ранее обозреватель The Washington Post Дэн Бальц заявил, что неудачи Байдена на посту президента могут помешать демократам удержать контроль над парламентом, на грядущих выборах в сенат и палату представителей он может стать помехой для собственной партии. Аналитик издания отмечает, что многие из тех, кто голосовал за Байдена в 2020 году, потеряли веру в его лидерство.

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Виктория Кондратьева
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