Демократы передумали выдвигать Байдена на выборы президента

CNN: 75% демократов хотят, чтобы на выборах в 2024 году кандидатом от партии был не Байден

Подавляющее большинство (75 процентов) избирателей-демократов хотят, чтобы партия выдвинула на выборы президента США в 2024 году не нынешнего главу государства Джо Байдена, а другого кандидата, свидетельствуют результаты опроса CNN.

Из них 24 процента избирателей заявили, что «хотят видеть кого-то другого» от партии, поскольку считают, что Байден не сможет победить на следующих президентских выборах. В свою очередь 32 процента признались, что Байден способен вновь занять высший пост, но они не желают его переизбрания.

О предпочтении видеть Байдена в качестве кандидата на выборах 2024 году от партии заявили лишь 25 процентов демократов, что является резким падением по сравнению с показателем в 45 процентов, выявленным в ходе опроса в январе-феврале 2022 года.

Отмечается, что в начале года о желании видеть кандидатом от Демократической партии на выборах в 2024 году не Байдена заявлял 51 процент демократов и их сторонников. Таким образом, подчеркивает CNN, свежий опрос показал резкий спад энтузиазма по поводу переизбрания Байдена: за полгода часть избирателей передумала на следующих президентских выборах выдвигать от партии нынешнего американского лидера.

Телеканал подчеркивает, что опрос проводился на фоне низких рейтингов Байдена, а также растущего недовольства инфляцией и ситуацией в стране со стороны большинства американцев.

Ранее сообщалось, что рейтинги Байдена достигли нового минимума. Согласно результатам опроса исследовательской консалтинговой компании Morning Consult, избиратели в 44 из 50 штатов заявили, что не поддерживают работу действующего президента США. В первом квартале 2022 года внутреннюю политику Байдена не одобряли 40 штатов.