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Обвинившая Боба Дилана в изнасиловании женщина отозвала свой иск спустя 50 лет

Подавшая на Боба Дилана в суд за изнасилование женщина отозвала свой иск спустя 50 лет

Фото: Famous / globallookpress.com

Женщина, которая подала в суд на американского музыканта Боба Дилана, обвинив его в изнасиловании, отозвала свой иск спустя 50 лет. Об этом сообщает New York Post.

Инцидент произошел в 1965 году. Тогда предполагаемая жертва, пожелавшая остаться анонимной, заявила, что была подвержена изнасилованию со стороны артиста в возрасте 12 лет. На протяжении года юристы Дилана оспаривали иск, заявляя о том, что он был подан с целью «получения огромной выплаты под угрозой негативной огласки».

Недавно адвокат музыканта Орин Снайдер объявил о том, что дело закрыто. Он также подчеркнул, что истцу запретили подавать повторный иск по тому же основанию. «Это дело закрыто. Возмутительно, что оно вообще было возбуждено. Мы рады, что истец отказался от этой фикции, сделанной его адвокатами», — сообщил юрист.

В ходе разбирательства Снайдер добавил, что обвинительница вела сайт о своих экстрасенсорных способностях и заявляла, что может быть посредником в общении своих клиентов с их умершими родственниками.

В середине июля стало известно, что посетителям концертов музыканта Боба Дилана запретят использовать телефоны.

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Анастасия Астахова
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