Боб Дилан запретил использовать телефоны на его концертах

Посетителям концертов музыканта Боба Дилана запретят использовать телефоны

Американский музыкант Боб Дилан запретил использовать мобильные телефоны на его концертах. Об этом сообщает Daily Mail.

Посетителям выступлений артиста запретят снимать происходящее на камеру, а свои девайсы они должны будут поместить в специальный чехол. Отмечается, что это эффективный способ защитить коммерческие интересы исполнителя, а также сделать опыт посещения концерта более глубоким.

Ранее артисты Мадонна, Джейк Уайт, Кейт Буш и Childish Gambino также запретили использовать телефоны во время их выступлений. Их волновала не только атмосфера на шоу, но и то, что фанаты публиковали записи концертов в социальных сетях.

В январе 2022 года стало известно, что Боб Дилан продал весь каталог своих песен Sony Music. Компания полностью приобрела весь его каталог звукозаписей, а также права на будущие релизы. По информации источников издания Variety, стоимость сделки составила от 150 до 200 миллионов долларов. Компания и музыкант отказались от комментариев по этому поводу.