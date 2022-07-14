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Боб Дилан запретил использовать телефоны на его концертах

Посетителям концертов музыканта Боба Дилана запретят использовать телефоны

Фото: Ki Price / Reuters

Американский музыкант Боб Дилан запретил использовать мобильные телефоны на его концертах. Об этом сообщает Daily Mail.

Посетителям выступлений артиста запретят снимать происходящее на камеру, а свои девайсы они должны будут поместить в специальный чехол. Отмечается, что это эффективный способ защитить коммерческие интересы исполнителя, а также сделать опыт посещения концерта более глубоким.

Ранее артисты Мадонна, Джейк Уайт, Кейт Буш и Childish Gambino также запретили использовать телефоны во время их выступлений. Их волновала не только атмосфера на шоу, но и то, что фанаты публиковали записи концертов в социальных сетях.

В январе 2022 года стало известно, что Боб Дилан продал весь каталог своих песен Sony Music. Компания полностью приобрела весь его каталог звукозаписей, а также права на будущие релизы. По информации источников издания Variety, стоимость сделки составила от 150 до 200 миллионов долларов. Компания и музыкант отказались от комментариев по этому поводу.

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Марина Погосян
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