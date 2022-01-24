Американский музыкант Боб Дилан продал весь каталог своих песен компании Sony Music. Об этом сообщает издание Variety.

Отмечается, что Sony Music полностью приобрела весь его каталог звукозаписей, а также права на будущие релизы. По информации источников издания, стоимость сделки составила от 150 до 200 миллионов долларов. Компания и музыкант отказались от комментариев по этому поводу.

В декабре прошлого года права на весь каталог своих песен компании Sony продал американский певец и музыкант Брюс Спрингстин. Отмечалось, что сделка может превысить отметку в 500 миллионов долларов (почти 37 миллиардов рублей) и стать самым дорогостоящим музыкальным контрактом в истории.