Боб Дилан продал весь каталог своих песен
Музыкант Боб Дилан продал компании Sony Music весь каталог звукозаписей
Американский музыкант Боб Дилан продал весь каталог своих песен компании Sony Music. Об этом сообщает издание Variety.
Отмечается, что Sony Music полностью приобрела весь его каталог звукозаписей, а также права на будущие релизы. По информации источников издания, стоимость сделки составила от 150 до 200 миллионов долларов. Компания и музыкант отказались от комментариев по этому поводу.
В декабре прошлого года права на весь каталог своих песен компании Sony продал американский певец и музыкант Брюс Спрингстин. Отмечалось, что сделка может превысить отметку в 500 миллионов долларов (почти 37 миллиардов рублей) и стать самым дорогостоящим музыкальным контрактом в истории.