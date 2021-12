Певец Спрингстин заключил самый дорогостоящий музыкальный контракт в истории

Брюс Спрингстин. Фото: Jamie McCarthy / Getty Images for SUFH

Американский певец и музыкант Брюс Спрингстин продал права на весь каталог своих песен музыкальному подразделению компании Sony. Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на источники.

Отмечается, что сделка будет закрыта в ближайшие дни, а ее сумма может стать рекордной и превысить отметку в 500 миллионов долларов (почти 37 миллиардов рублей). Так, музыкальный контракт станет самым дорогостоящим в истории. Ранее полный каталог песен продал за сумму 300 миллионов долларов Боб Дилан.

Брюс Спрингстин, которому в сентябре этого года исполнилось 72 года, прославился в 1984 году после выхода альбома Born in the U.S.A. Пластинка 15 раз была признана платиновой в США. В 1994 году за саундтрек Streets of Philadelphia к фильму Джонатана Демми «Филадельфия» артист получил премии «Золотой глобус» и «Оскар». В 2016 году он был награжден Президентской медалью Свободы.

В июле этого года продюсер Иосиф Пригожин объяснил причину продажи его коллегой Максимом Фадеевым всех прав на бренды группы «Серебро», певицы Глюкозы и других артистов. Шоумен предположил, что Фадеев мог продать права из-за расхождений с музыкантами в личных взглядах или из-за низкой прибыли и нежелания артистов делиться гонорарами.