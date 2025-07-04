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06:25, 4 июля 2025Наука и техника

На Украине заметили «замангаленный» Stryker

На Украине заметили БТР Stryker с массивным «мангалом»
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Киев продолжает оснащать западную бронетехнику дополнительными конструкциями для защиты от дронов, которые называют «мангалами». На фотографию «замангаленного» бронетранспортера (БТР) M1126 Stryker обратил внимание Telegram-канал «Военный осведомитель».

На снимке можно заметить Stryker c массивной защитной конструкцией из решеток, которой прикрыли верхнюю полусферу корпуса. Также машина получила цепи для защиты ходовой части. «Мангалы» устанавливают для защиты от FPV-дронов, которые могут поражать технику в наименее защищенные участки.

БТР M1126 в базовой версии весит 19 тонн. Защищенность машины обеспечивает броня из стали и керамики. «Страйкер» вооружен дистанционно управляемым боевым модулем с пулеметом M2 калибра 12,7 миллиметра. Десантное отделение машины вмещает 10 солдат.

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