Российский губернатор сообщил об обстреле села со стороны Украины

Брянский губернатор Богомаз заявил об обстреле села Сачковичи со стороны ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли населенный пункт Сачковичи в Климовском районе Брянской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Александр Богомаз в Telegram-канале.

Он отметил, что в результате обстрела со стороны Украины оказалась повреждена линия электропередач. «Пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные службы», — написал Богомаз.

Ранее издание Baza сообщало, что ВСУ обстреляли поселок Климово и деревню Курковичи в Брянской области. Очевидцы рассказывали, что снаряды разрывались на территории воинской части в селе Климово.

26 июля ВСУ сбросили взрывное устройство с дрона на брянский погранпункт «Троебортное». Губернатор Богомаз уточнил, что атака проводилась при помощи дрона. По его данным, тогда пострадали четыре человека.

В Брянской области продолжает действовать высокий уровень террористической опасности. 22 июля власти региона приняли решение продлить «желтый» уровень до 7 августа.