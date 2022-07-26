ВСУ атаковали погранпункт в Брянской области

ВСУ сбросили взрывное устройство с дрона на погранпункт «Троебортное» в Брянской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) утром 26 июля атаковали пограничный автомобильный пункт пропуска «Троебортное» в Севском районе Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

По словам Богомаза, атака была совершена при помощи дрона.

«С квадрокоптера на таможенный пост было сброшено взрывное устройство», — написал он.

При атаке пострадали четыре человека

Как сообщил Богомаз, всем пострадавшим оказывается медицинская помощь, на месте работают экстренные службы.

Людей госпитализировали с ранениями легкой и средней тяжести. По данным властей, детей среди них нет.

Ранее сообщалось еще об одной возможной атаке ВСУ в Брянской области

25 июля Telegram-канал SHOT сообщил, что украинский коптер сбросил боеприпас возле пропускного пункта Новые Юрковичи в Климовском районе. Предположительно, пострадали два человека — 43-летний сотрудник Росгранстроя, получивший осколочное ранение ягодицы, и 68-летний местный житель, получивший ранения голени, бедра и предплечья. Их госпитализировали.

Власти пока не подтвердили эту информацию.

В Брянской области действует высокий уровень террористической опасности

22 июля власти региона приняли решение продлить «желтый» уровень до 7 августа. Жителям рекомендовали сохранять спокойствие и бдительность.

В правительстве Брянской области напомнили, что меры «не ограничивают права и свободы граждан, а направлены на повышение взаимодействия государственных органов по обеспечению безопасности и устранение выявленных угроз».

Как следует из классификации Национального антитеррористического комитета (НАК), «желтый» уровень опасности вводится при наличии подтвержденной информации о реальной возможности теракта.

7 июня власти региона отменили «желтый» уровень террористической опасности, однако вновь ввели его 23 числа того же месяца и продлили 8 июля.