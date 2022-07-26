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Стало известно состояние пострадавших при обстреле российского региона Украиной

Власти Брянской области заявили, что пострадавшие при обстреле Украиной госпитализированы

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Четверо пострадавших при обстреле пограничного поста «Троебортное» в Брянской области госпитализированы с ранениями легкой и средней тяжести. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу администрации региона.

По данным властей, детей среди пострадавших нет. Сейчас ими занимаются врачи.

Днем 26 июля губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об обстреле таможенного поста «Троебортное» в Соевском районе. По его словам, квадрокоптер Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбросил на автомобильный пункт пропуска взрывное устройство.

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Ранее Telegram-канал SHOT сообщал, что 25 июля украинский коптер сбросил боеприпас рядом пропускным пунктом Новые Юрковичи в Климовском районе Брянской области. Предположительно, в результате удара ВСУ пострадали два человека. Власти эту информацию пока не подтвердили.

22 июля в Брянской области продлили желтый (высокий) уровень террористической опасности до 7 августа. Соответствующее распоряжение подписал губернатор региона.

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Константин Лысяков
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