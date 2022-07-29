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Минобороны заявило о поражении готовящихся к отправке в Донбасс резервов ВСУ

Минобороны России отчиталось о поражении готовящихся к отправке в Донбасс резервов ВСУ

Фото: РИА Новости

Российские военные высокоточным оружием морского, воздушного и наземного базирования 28 июля нанесли поражение резервам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Киевской и Черниговской областях. Об этом в пятницу, 29 июля, журналистам сообщили в Министерстве обороны России.

В военном ведомстве уточнили, что в результате ударов полностью утратила боеспособность 30-я механизированная бригада, готовившаяся к отправке в Донбасс на полигоне в районе населенного пункта Лютеж. Минобороны также отчиталось о том, что 57-я мотопехотная бригада на общевойсковом полигоне Гончаровское понесла критические потери.

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28 июля глава Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев рассказал о планах ВСУ устроить провокацию. По его словам, они хотят взорвать дамбу в городе Артемовске в Донецкой народной республике и обвинить в этом российских солдат.

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Евгения Куликова
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