В Лас-Вегасе затопило казино

В Лас-Вегасе из-за сильного ливня затопило отель и казино Planet Hollywood

В американском Лас-Вегасе штата Невада из-за сильного дождя затопило здание, где располагаются отель и казино Planet Hollywood. Видео из помещений были опубликованы в разных аккаунтах в Twitter, сообщает New York Post.

На город обрушился мощный ливень, который привел к затоплению улиц и многих зданий. На роликах, опубликованных в сети, видно, как вода мощным потоком льется через вентиляцию в потолке казино. В итоге мокрыми оказались полы, игровые столы и другая мебель.

Ливень также привел затоплению букмекерской конторы Circa и парковки. По словам местных жителей, город оборудован хорошими дренажными системами, однако иногда они не могут справиться с большим количеством воды.

Ранее в Нижнем Новгороде во время сильного ливня затопило одно из котокафе. Кошки оказались вынуждены забраться на высокие полки, чтобы не попасть в воду. Сотрудники заведения заявили, что ситуация сложная, однако неравнодушные начали помогать справиться с затоплением.