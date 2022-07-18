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Котокафе затопило в российском городе

Котокафе в Нижнем Новгороде затопило из-за ливня

Фото: телеграм-канал «Котокафе «Мурзик»»

Одно из котокафе в Нижнем Новгороде затопило во время сильного ливня. Животным приходится спасаться от воды, сообщает Readovka.

Кошки из кафе «Мурзик» забираются на высокие полки, чтобы не попасть в воду. Сотрудники заведения заявили, что ситуация сложная, однако неравнодушные помогают справиться с затоплением — жители города выгребают воду из помещения и временно забирают питомцев к себе, чтобы обезопасить от сырости.

Уточняется, что пострадало не только кафе. Затопленными оказались первые этажи нескольких зданий, из-за обильных осадков также затруднилось дорожное движение.

Ранее в июле дождевые потоки попали в жилое здание в Санкт-Петербурге. Вода проникла внутрь дома через дыры в крыше — прошедший в подъезде дождь попал на видео. Инцидент произошел во время циклона «Барбара», обрушившего на северные районы города больше трети месячной нормы осадков. Наиболее значительно пострадали Калининский и Выборгский районы, где за 20 минут зафиксировали 17,7 миллиметра осадков при норме в 7,2 миллиметра.

Александра Качан
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