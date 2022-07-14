Дождь пошел в подъезде петербургского дома и попал на видео

В подъезде дома в Выборгском районе Санкт-Петербурга пошел дождь из дыр в крыше

В Санкт-Петербурге в одном из подъездов жилого дома в Выборгском районе пошел дождь. Вода внутрь здания попала сквозь дыры в крыше. Видео инцидента опубликовали в Telegram-канале «Фонтанка SPB Online».

Речь идет о доме номер 26/4 корпус 1 на проспекте Художников. На ролике видно, как потоки воды льются на лестничную клетку. На полу образовались лужи, а на стенах появились мокрые пятна. Причина аварии пока не установлена, но очевидцы предположили, что проблема связана с состоянием кровли.

В «Фонтанке» пояснили, что инцидент произошел на фоне циклона «Барбара», который обрушил на северные районы Петербурга больше трети месячной нормы осадков. Больше всех пострадали Калининский и Выборгский районы — там за 20 минут зафиксировали 17,7 миллиметра осадков при норме в 7,2 миллиметра.

Ранее потоп произошел в Брянске. Ливень обрушился на российский город днем в четверг, 2 июня. В результате улицы, автомобили, припаркованные возле зданий, и несколько домов залило водой. Подобное в этом городе уже происходило в апреле, когда из-за половодья уровень реки Десны поднялся до 5,16 метра, а Болвы — до 7 метров.