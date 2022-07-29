Китай начал военные учения в Южно-Китайском море

Китай начал двухдневные военные учения в Южно-Китайском море у провинции Гуандун

Военно-морские силы (ВМС) Китая начали двухдневные военные учения в Южно-Китайском море. Об этом сообщило управление морской безопасности провинции Гуандун, передает РИА Новости.

По данным управления, маневры пройдут 29 и 30 июля в западной части пролива Цюнчжоу, который отделяет южную провинцию Гуандун от острова Хайнань. Также учения будут проходить в акватории к юго-востоку от острова Даваньшань. Других подробностей предстоящих маневров не раскрывается.

Отмечается, что учения Пекина проходят на фоне поездки спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси по странам Азии. Сообщалось, что в рамках турне она может посетить Тайвань. При этом источник NBC сообщал, что Белый дом поставил возможность посещения Тайваня под сомнение из-за неопределенности.

26 июля официальный представитель Минобороны Китая Тань Кэфэй заявил, что китайские военные не будут сидеть сложа руки в случае приезда Пелоси на Тайвань. По его словам, визит американского политика приведет к обострению ситуации в Тайваньском проливе.