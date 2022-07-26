Китай пригрозил США военным ответом в случае визита Пелоси на Тайвань

Представитель Минобороны КНР Кэфэй: США обещали не поддерживать независимость Тайваня

Официальный представитель Минобороны КНР Тань Кэфэй предупредил, что китайские военные не будут сидеть сложа руки в случае визита спикера американской палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань. Об этом сообщается на сайте оборонного ведомства Китая.

Кэфэй напомнил, что США обещали не поддерживать независимость Тайваня, поэтому Китай требует подтвердить это реальными действиями. «Но, если все же американская сторона продолжит действовать по-своему, армия Китая не будет наблюдать за этим, сидя сложа руки, и обязательно примет все меры, чтобы пресечь внешнее вмешательство и попытки сепаратистов отделить Тайвань, решительно встанет на защиту государственного суверенитета и территориальной целостности», — подчеркнул он.

Пелоси является третьим по значимости человеком в американском правительстве, заявил представитель Минобороны, поэтому ее визит на Тайвань нарушит принцип «одного Китая», а также положения трех совместных коммюнике, которые были приняты двумя государствами. Кроме того, визит американского политика приведет к обострению ситуации в Тайваньском проливе, подчеркнул Кэфэй.

Ранее источники Financial Times сообщали, что советник по национальной безопасности США Джейк Салливан и несколько других высокопоставленных сотрудников выступают против упомянутой поездки. Споры также вызывают обеспокоенность среди союзников Соединенных Штатов.