Китай допустил военный ответ в случае визита Пелоси на Тайвань

FT допустила военный ответ Китая в случае визита Пелоси на Тайвань

Китай публично пригрозил решительными мерами в случае визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на шесть источников.

По словам собеседников издания, Китай публично заявлял о готовности ответить военными действиями, если американский политик осуществит запланированный на август визит. Отмечается, что Белый дом, в свою очередь пытается понять, насколько серьезны угрозы Пекина.

Два источника рассказали, что советник по национальной безопасности США Джейк Салливан и несколько других высокопоставленных сотрудников выступают против этой поездки. Споры также вызывает обеспокоенность среди союзников США.

Ранее исследователь Национального университета Сингапура и бывший чиновник Пентагона США Дрю Томпсон заявила, что если Пелоси действительно отправится в поездку на Тайвань, власти КНР могут ответить значительно жестче, чем когда-либо ранее.