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В США испугались военных действий Китая в ответ на визит Пелоси на Тайвань

Bloomberg: КНР может начать ракетные испытания в ответ на визит Пелоси на Тайвань

Фото: Mariam Zuhaib / AP

Если спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси действительно отправится в поездку на Тайвань, власти КНР могут ответить значительно жестче, чем когда-либо ранее, предполагает исследователь Национального университета Сингапура и бывший чиновник Пентагона США Дрю Томпсон. Ее слова приводит Bloomberg.

По мнению Томпсон и еще ряда собеседников агентства, Китай может начать военные действия вроде испытания ракет вблизи острова в ответ на визит американской чиновницы. Кроме того, эксперты опасаются, что над территорией Тайваня будут совершать полеты боевые самолеты Народно-освободительной армии КНР, что в любом случае будет оказывать давление на властей Тайваня.

Других экспертов пугает перспектива, что Пекин может нарушить срединную линию Тайваньского пролива — буферную зону, созданную США в 1954 году для предотвращения конфликта между сторонами. В таком случае Тайбэю придется регулярно поднимать свои самолеты в воздух. «Лидеру КНР Си Цзиньпину нужно найти баланс и выбрать правильный ответ (...), предприняв какие-то военные действия, с одной стороны, но, с другой стороны, не допустить эскалации на международном уровне», — заявил тайваньский депутат Ван Тин-Ю.

Пелоси планировала посетить Тайвань в августе, хотя пока эта информация не подтверждена официально. Отмечается, что этот визит мог стать первым с 1997 года посещением острова спикером палаты представителей США. 21 июля президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что поездка Пелоси на Тайвань на данный момент не является хорошей идеей.

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Виктория Кондратьева
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