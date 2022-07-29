Известный блогер показал самую грязную реку Австралии

Блогер Бо Майлз показал самую грязную реку в Сиднее

Известный блогер Бо Майлз отправился плавать по самой грязной реке в австралийском Сиднее. Он опубликовал на своем You-Tube канале видео, где показал, насколько сильно засорен водоем.

Майлз продвигался по реке Кукс на байдарке, по пути собирая мусор. «Эта канализация, которая в прошлом была рекой, является репрезентацией жизни почти 600 тысяч человек. Если честно, когда я оказываюсь в таких местах, как будто вижу собственную гибель», — рассказал блогер.

Бо преодолел все 23 километра водоема, подобрав бутылок для обмена на 46,2 доллара и монет общей суммой в два доллара. Полученные им средства были направлены в организацию Cooks River Alliance, которая борется за здоровье реки. Видео Майлза также вдохновило некоторых его подписчиков внести свою лепту в очищение реки.

В сентябре 2021 года выяснилось, что крупнейшее в мире озеро с пресной водой Байкал загрязнено микропластиком. Содержание пластиковых частиц на отдельных участках водоема сопоставимо с их содержанием в циклических зонах океанских течений. Эти вещества — продукт распада бытовых упаковочных материалов, то есть это отходы жизнедеятельности населения.