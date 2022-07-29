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Врач рассказала россиянам об опасных последствиях употребления кукурузы

Диетолог Лазуренко: кукурузу нельзя есть людям с проблемами ЖКТ

Фото: unsplash

Кукурузу нельзя есть людям с проблемами ЖКТ, уверена врач-эндокринолог, диетолог Наталья Лазуренко. О том, почему для некоторых людей ее употребление грозит опасными последствиями, она рассказала россиянам в интервью для «Москва-24».

«Кукуруза — это достаточно интересный вид клетчатки. Это грубое волокно, которое является пробиотиком и питает наши бактерии, которые живут в кишечнике и управляют нашим организмом», — отметила врач. По ее словам, кукуруза в початках — максимально доступный для усвоения продукт, в котором содержатся углеводы, поэтому Лазуренко уверена, что она отлично подойдет в качестве перекуса или как составной ингредиент салата. Диетолог подчеркнула, что консервированная кукуруза не такая полезная, поскольку содержит большое количество сахара и может усугубить состояние больных диабетом.

Из-за грубой клетчатки в составе кукурузы Лазуренко посоветовала не есть ее ни в каком виде при заболеваниях ЖКТ: гастрите, колите, проблемах с желчевыводящими путями и поджелудочной железой, так как организм может не справиться с ее перевариванием.

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Врач рассказала, что если в организме есть нарушения работы микробиоты кишечника, то после употребления кукурузы человек может столкнуться с неприятными последствиями. «Возможна боль в верхней части живота, однако по большому счету это скорее будет метеоризм, урчание, вздутие, распирающие ощущения, может быть даже с ощущением отрыжки, подташнивания», — предупредила эксперт.

Ранее диетолог Елена Соломатина назвала опасной популярную специю. Мускатный орех может нанести вред организму, если употреблять его в пищу часто, сообщила она.

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Алиса Дмитриева
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