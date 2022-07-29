Диетолог назвала опасной популярную специю

Диетолог Соломатина заявила, что мускатный орех может вызывать галлюцинации

Мускатный орех может быть опасным для здоровья, если его употреблять в пищу часто, сообщила диетолог Елена Соломатина. В беседе с News.ru врач уточнила, чем именно опасна популярная специя.

Диетолог заявила, что мускатный орех можно использовать только в небольших количествах. Для придания блюду пикантного вкуса специи достаточно буквально на кончике ножа, уверена она. В больших же количествах мускатный орех может вызывать галлюцинации, так называемое расстройство нервной системы и даже летальный исход, уточнила врач.

«Даже при небольшой передозировке возникает головокружение, спутанность сознания, падает концентрация внимания. Это, можно сказать, наркотическая, отравляющая специя», — пояснила Соломатина.

Ранее сообщалось, что опасными для здоровья могут быть обезжиренные продукты. По словам Соломатиной, предпочитающие обезжиренные продукты люди, как правило, съедают большее количество еды, а пищевые добавки и усилители вкуса оказываются более опасными для организма, нежели жиры, тем самым нарушая обменные процессы.