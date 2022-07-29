Белый дом обвинил Китай в сокрытии данных о коронавирусе

Белый дом обвинил Китай в сокрытии части данных о происхождении коронавируса

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер выступила с обвинениями в адрес Китая из-за того, что Пекин якобы намеренно скрывает часть данных о происхождении коронавирусной инфекции, сообщает ТАСС.

Она рассказала, что президент США Джо Байден во время телефонного разговора с председателем КНР Си Цзиньпином обсудил с ним данную тему. По ее словам, Вашингтон много раз подчеркивал, что Пекин не распространяет важную информацию в сферах науки и здравоохранения в должной мере.

«Как мы говорили, международному сообществу требуется больше данных, чтобы прийти к четким выводам относительно происхождения пандемии. Мы продолжаем взаимодействовать с партнерами по всему миру, чтобы добиться от Китая предоставления информации в полном объеме и сотрудничества с Всемирной организацией здравоохранения», — заявила представитель американской администрации.

Ранее ученые из Университета Квинсленда разработали пластырь, который показал более эффективный результат, чем традиционная вакцинация от COVID-19 методом инъекции.