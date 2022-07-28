Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

Разработан пластырь эффективнее вакцин от COVID-19

Vaccine: разработан пластырь эффективнее вакцин от COVID-19 в 11 раз

Фото: Shutterstock

Ученые из Университета Квинсленда разработали пластырь, который показал более эффективный результат, чем традиционная вакцинация от COVID-19 методом инъекции. Выводы исследования, проведенного на мышах, опубликованы в журнале Vaccine.

В ходе работы, спонсируемой биотехнологической компанией Vaxxas, специалисты провели анализ коэффициента полезного действия вакцины Hexapro и пластыря Vaxxas от вируса SARS-CoV-2. Проверять работоспособность препаратов решили на штаммах омикрон и дельта. Результаты экспериментов показали, что пластырь гораздо лучше помогает бороться с новыми вариантами вируса, чем вакцина — в 11 раз эффективнее.

Материалы по теме:
Нечем дышать. Как кислород влияет на агрессивность раковых опухолей
Нечем дышать.Как кислород влияет на агрессивность раковых опухолей
23 июля 2021
Утомленные лихорадкой Какими были самые страшные пандемии в истории человечества
Утомленные лихорадкойКакими были самые страшные пандемии в истории человечества
12 августа 2020

Как уточняется, пластырь представляет собой платформу, которая через микрочипы доставляет препарат в слои дермы, богатой иммунными клетками. На данный момент компания ускоряет доработку продукта и готовится к крупным клиническим исследованиям для последующего внедрения в массовое производство.

В июле специалисты из Университета Северной Каролины доказали, что защита против коронавируса SARS-CoV-2 не может быть долговечной.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Елена Апазиди
Обсудить
Последние новости
В ООН отреагировали на слова Ким Чен Ына о готовности начать ядерную войну
США решили снизить инфляцию через лимит цен на российскую нефть
Европейские страны захотели увеличить финансирование Эфиопии из-за России
Предложение стран Шенгенской зоны ограничить выдачу виз для россиян оценили
ЦСКА объявил о подписании контракта с чемпионом мира по футболу среди молодежи
Покупателей СПГ с «Сахалина-2» заставили проводить оплату через российский банк
Mastercard отчиталась об убытках после ухода из России
Си Цзиньпин сделал предупреждение Байдену
Медведев призвал укрепить граничащую с Финляндией территорию России
Разработан пластырь эффективнее вакцин от COVID-19
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.