Подтверждена недолговечность защиты против коронавируса

PNAS: подтверждена недолговечность иммунного ответа от вакцин против SARS-CoV-2

Ученые Университета Северной Каролины подтвердили, что эффективная защита против коронавируса SARS-CoV-2 недолговечна. Результаты исследования опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Известно, что риск прорывных инфекций, при которых человек заражается, несмотря на вакцинацию, зависит от типа вакцины. Современные мРНК-вакцины (Pfizer, Moderna) обеспечивают наибольшую продолжительность защиты, почти в три раза превышающую продолжительность иммунного ответа после естественной инфекции, а также после вакцин Johnson & Johnson и Oxford-AstraZeneca.

По словам авторов статьи, мРНК вакцины обеспечивают самый высокий уровень антител, что связано с более надежной защитой. Однако для долговременного эффекта против COVID-19 необходима дополнительная стимуляция бустерными дозами вакцин, которые способствует ответу антител на новые штаммы коронавируса, появляющиеся в ходе естественной эволюции с течением времени.

Исследователи показали, что SARS-CoV-2 похож на эндемичные коронавирусы, взывающие сезонные простуды. Несмотря на иммунитет к более ранним штаммам эндемичных коронавирусов, люди могут быть подвержены повторному заражению новыми штаммами сезонных вирусов. Поэтому модификация вакцин и дополнительная вакцинация имеют решающее значение для борьбы с пандемией.