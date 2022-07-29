Прибывший из Африки беженец с Украины скончался в Молдавии от малярии

Прибывший из Африки беженец с Украины скончался в Молдавии от тропической болезни. Об этом сообщает Национальное агентство общественного здоровья (ANSP).

Мужчина 1989 года рождения, служивший в Одесском морском флоте, до того как перебрался в Молдавию, находился в Западной Африке с февраля по 28 июня. Там он заразился малярией.

«В результате эпидемиологического расследования было установлено, что он прибыл в нашу страну 29 июня, к этому моменту он уже был инфицирован, а первые приступы лихорадки проявились 12 июля», — сказано в сообщении молдавских властей.

Отмечается, что у мужчины резко поднялась температура и развилась пневмония. Он скончался через несколько дней после госпитализации.

В агентстве указали, что республика на протяжении нескольких десятилетий «является страной, свободной от аутохтонной малярии». Все зарегистрированные случаи заболевания были завозными. «За последние годы (с 2019 по 2021 год) зарегистрировано 7 случаев заболевания», — рассказали в ANSP.

В июне в результате крушения поезда на юге Германии погибли пять человек. Среди погибших оказались две гражданки Украины, приехавшие в ФРГ после начала российско-украинского конфликта. По данным издания, у одной из погибших был ребенок. Мальчик получил серьезные травмы, и его госпитализировали в больницу.