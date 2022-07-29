Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Беженец с Украины скончался в Молдавии от тропической болезни

Прибывший из Африки беженец с Украины скончался в Молдавии от малярии

Фото: Lutcanu Iuliana / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Прибывший из Африки беженец с Украины скончался в Молдавии от тропической болезни. Об этом сообщает Национальное агентство общественного здоровья (ANSP).

Мужчина 1989 года рождения, служивший в Одесском морском флоте, до того как перебрался в Молдавию, находился в Западной Африке с февраля по 28 июня. Там он заразился малярией.

«В результате эпидемиологического расследования было установлено, что он прибыл в нашу страну 29 июня, к этому моменту он уже был инфицирован, а первые приступы лихорадки проявились 12 июля», — сказано в сообщении молдавских властей.

Отмечается, что у мужчины резко поднялась температура и развилась пневмония. Он скончался через несколько дней после госпитализации.

В агентстве указали, что республика на протяжении нескольких десятилетий «является страной, свободной от аутохтонной малярии». Все зарегистрированные случаи заболевания были завозными. «За последние годы (с 2019 по 2021 год) зарегистрировано 7 случаев заболевания», — рассказали в ANSP.

В июне в результате крушения поезда на юге Германии погибли пять человек. Среди погибших оказались две гражданки Украины, приехавшие в ФРГ после начала российско-украинского конфликта. По данным издания, у одной из погибших был ребенок. Мальчик получил серьезные травмы, и его госпитализировали в больницу.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
ЦБ начал готовиться к прекращению биржевых торгов долларом
Бывший депутат совратил 15-летнюю российскую школьницу
Унесшая жизни семьи из пяти человек авария на Кубани попала на видео
Женщина неделю не замечала застрявшей в ее голове пули
Индия решила сделать все для покупки дешевой нефти из России
Новую функцию iPhone 14 Pro описали
Названо возможное наказание для полицейских после смерти 17-летней россиянки
Москвич с сообщниками выманил у бизнесмена более 12 миллионов рублей
В Лас-Вегасе затопило казино
Тинькофф банк снизит плату за обслуживание валютных счетов
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.