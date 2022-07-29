Семилетняя девочка отправилась в семейный поход и трагически погибла

В США семилетняя девочка погибла после падения дерева на палатку в национальном парке

В США семилетняя девочка трагически погибла во время семейного путешествия. Об этом пишет New York Post.

По данным издания, ребенок отправился в поход в национальный парк Грейт-Смоки-Маунтинс (штат Теннесси) вместе с отцом и двумя братьями. Через некоторое время после того, как путешественники поставили палатку, на нее упало дерево. Внутри находилась девочка, она погибла. Остальные туристы не пострадали.

Ранее отдыхающие из Санкт-Петербурга едва не погибли в Карелии из-за сильной сильной грозы. Путешественники разбили лагерь около озера, после чего погода резко ухудшилась. После удара молнии одно из деревьев упало в метре от их палатки.