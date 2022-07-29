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Джонни Депп дебютировал как художник и продал 780 работ за несколько часов

Актер Джонни Депп дебютировал как художник и продал свои гравюры за 3,65 миллиона долларов
Джонни Депп

Джонни Депп. Фото: Anna Salynskaya / Globallookpress.com

Голливудский актер и музыкант Джонни Депп продал арт-принты из своей дебютной коллекции Friends And Heroes («Друзья и герои») за три миллиона фунтов стерлингов (3,65 миллиона долларов), пишет Sky News.

Художник представил свои работы в британском интернет-магазине Castle Fine Art. В первую коллекцию вошли выполненные Деппом гравюры. Они расписаны вручную и представляют собой портреты четырех человек, вдохновивших актера. Это певец Боб Дилан, актер Аль Пачино, актриса Элизабет Тейлор и гитарист группы The Rolling Stones Кит Ричардс.

Стоимость одной работы Деппа — 3,95 тысячи фунтов стерлингов (4,8 тысячи долларов). Комплект из четырех гравюр можно было купить за 14,95 тысячи фунтов стерлингов (18,1 тысячи долларов).

Всего в коллекцию вошли 780 арт-принтов, которые были распроданы за несколько часов, отметило издание. «Я всегда использовал искусство, чтобы выразить свои чувства и поразмышлять о тех, кто для меня важнее всего, о семье, друзьях и людях, которыми восхищаюсь», — сказал Депп.

Ранее Депп подал апелляцию на решение суда по делу о клевете против бывшей супруги Эмбер Херд.

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Марина Совина
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