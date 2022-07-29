Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Бывший депутат совратил 15-летнюю российскую школьницу

В Красноярске 59-летний экс-депутат совратил 15-летнюю школьницу, и она забеременела

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Красноярске возбудили уголовное дело в связи с беременностью 15-летней школьницы от 59-летнего бывшего депутата поселка Логовой. Об этом в пятницу, 29 июля, сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным канала, мужчина совратил подростка, вступив с ней в сексуальные отношения. О преступлении стало известно, когда девушка пришла к врачу и он, подтвердив, что она на 14-й неделе беременности, обратился в полицию.

Следователи возбудили дело по статье 134 («Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста») УК РФ. Потерпевшая утверждает, что их связь была по взаимному согласию.

Отмечается, что подозреваемый баллотировался (в том числе успешно) в депутаты с 2010 по 2015 год, на данный момент он безработный.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Власова
Обсудить
Последние новости
ЦБ прокомментировал возможность прекращения биржевых торгов долларом
Звезда Comedy Woman родила третьего ребенка
Появилось видео последствий удара ВСУ по СИЗО в Еленовке
Космонавт Кикина отправилась в США для подготовки к полету на Crew Dragon
В Запорожье заявили об ударе ВСУ из HIMARS по железной дороге
Мать купила трехлетней дочери сумки Louis Vuitton и была обругана в сети
Психотерапевт назвал любовь к чистоте симптомом невроза
Додон обвинил молдавские власти в намерении пригласить войска НАТО
Правозащитник заявил о задержании жителя Чечни за гомосексуальность
Российская пенсионерка стала фигуранткой дела из-за выращивания мака в саду
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.