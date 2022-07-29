DHL прекратит доставку грузов и документов внутри России с 1 сентября

Международная компания экспресс-доставки грузов и документов DHL Express объявила о прекращении работы по внутрироссийским направлениям с 1 сентября. Об этом говорится в заявлении на сайте предприятия.

Причиной такого решения названы существенные технические сложности, связанные с функционированием информационных систем и инфраструктуры, и законодательные ограничения.

Документы и грузы, принятые для доставки до 31 августа, будут отправлены получателям. После 1 сентября использовал DHL можно будет только для отправлений за пределы России.

В компании не уточнили, какие именно законодательные ограничения стали препятствием для работы. Однако месяц назад мировой суд в Москве оштрафовал американскую службу доставки United Parcel Service (UPS) за отказ локализовать данные россиян на территории страны.