Российский дипломат заявил о кульминации политики сдерживания Москвы

Российской дипломат Егоров заявил о кульминации проводимой Западом политики сдерживания РФ

Пресс-атташе посольства РФ в Китае Георгий Егоров заявил, что сейчас в мире наблюдается кульминация политики сдерживания Москвы, проводимой Западом. Об этом пишет РИА Новости.

«Мы наблюдаем кульминацию политики сдерживания России, проводимой Западом в течение длительного времени с целью ослабить наши позиции, не допустить слома однополярного мира, требуя от всех подчиняться "правилам", вырабатываемым западными странами», — сказал он.

Егоров добавил, что «несогласных с таким положением дел и такой "философией" подвергают санкциям и разного рода бойкотам». При этом он допустил, что может наступить очередь тех стран, которые сохраняют суверенитет и независимость в принятии решений.

Ранее зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что страны Запада в чем-то завидуют России, а в чем-то опасаются ее. По словам политика, в связи с этим у Запада сформировалась некая концептуальная задача по сдерживанию развития России, которой он придерживается на постоянной основе.