Медведев рассказал о зависти Запада России

Зампред Совбеза Медведев заявил, что Запад в чем-то завидует России

Страны Запада в чем-то завидуют России, а в чем-то опасаются ее. Об этом рассказал зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в воскресенье, 17 июля, передает ТАСС.

По словам политика, в связи с этим у Запада сформировалась некая концептуальная задача по сдерживанию развития России, которой он придерживается на постоянной основе. «Самое главное — у них вот это, по сути, та концептуальная задача, которая не меняется от года к году и переходит от одного правительства к другому», — пояснил Медведев, выступая на встрече с ветеранами Великой Отечественной войны.

Он добавил, что история взаимоотношений между Россией и рядом других крупных государств складывается непросто. При этом представители западных стран часто произносят различные «ритуальные слова» об общности с Россией, однако на самом деле «это ничего не значит», считает Медведев.

В конце июня Медведев заявил, что на Западе уже признали, что отделить Россию от остального мира невозможно. По его мнению, у Москвы есть партнеры в странах и на континентах, для которых США не являются ни безусловным авторитетом, ни «хозяином» или управляющим.