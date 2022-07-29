Девушка сама нарастила себе волосы ради экономии и показала нелепый результат

Блогерша Эмили Пеш самостоятельно нарастила волосы и показала неровно торчащие пряди

Блогерша Эмили Пеш из Техаса, США, сама нарастила себе волосы ради экономии и показала нелепый результат. Соответствующее видео появилось в ее TikTok-аккаунте, который насчитывает 491 тысячу подписчиков.

На размещенных кадрах девушка продемонстрировала получившуюся прическу, повернувшись к камере спиной. Видно, что ее собственные локоны оттенка блонд, русые у корней, заканчиваются немного ниже плеч. При этом с ними контрастируют добавленные ею прямые пряди более яркого тона, неровно торчащие из-под основного объема волос и доходящие до талии.

«Возможно, вы думали, что я только что сэкономила 2000 долларов (приблизительно 127 тысяч рублей), самостоятельно нарастив себе пряди, пока не досмотрели это видео», — подписала публикацию инфлюэнсерша.

Ранее сообщалось, что блогерша Лора Джарви сделала популярную процедуру в салоне красоты и лишилась волос. Девушка записалась на услугу химического выпрямления волос. Во время процедуры, когда состав уже был нанесен, парикмахер ушла на обеденный перерыв. Задержавшись, мастер не удалила средство вовремя, из-за чего половина длинных волос клиентки выпала от корней.