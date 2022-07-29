Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
Ценности

Девушка сама нарастила себе волосы ради экономии и показала нелепый результат

Блогерша Эмили Пеш самостоятельно нарастила волосы и показала неровно торчащие пряди

Кадр: видео @yesofcoursemynameisemily

Блогерша Эмили Пеш из Техаса, США, сама нарастила себе волосы ради экономии и показала нелепый результат. Соответствующее видео появилось в ее TikTok-аккаунте, который насчитывает 491 тысячу подписчиков.

На размещенных кадрах девушка продемонстрировала получившуюся прическу, повернувшись к камере спиной. Видно, что ее собственные локоны оттенка блонд, русые у корней, заканчиваются немного ниже плеч. При этом с ними контрастируют добавленные ею прямые пряди более яркого тона, неровно торчащие из-под основного объема волос и доходящие до талии.

«Возможно, вы думали, что я только что сэкономила 2000 долларов (приблизительно 127 тысяч рублей), самостоятельно нарастив себе пряди, пока не досмотрели это видео», — подписала публикацию инфлюэнсерша.

Ранее сообщалось, что блогерша Лора Джарви сделала популярную процедуру в салоне красоты и лишилась волос. Девушка записалась на услугу химического выпрямления волос. Во время процедуры, когда состав уже был нанесен, парикмахер ушла на обеденный перерыв. Задержавшись, мастер не удалила средство вовремя, из-за чего половина длинных волос клиентки выпала от корней.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алина Гостева
Обсудить
Последние новости
Блинкен провел переговоры с Лавровым
Модель OnlyFans разбогатела на продаже фото с небритыми подмышками
«Роскосмос» спрогнозировал рост количества поломок на МКС
Родители Джеффа Безоса купили два поместья за десятки миллионов долларов
Лавров выразил уверенность в достижении целей спецоперации
Выявлено влияние сна на риск возникновения болезни печени
Врач рассказала россиянам об опасных последствиях употребления кукурузы
Лавров обсудил с Блинкеном обмен заключенными
Девушка сама нарастила себе волосы ради экономии и показала нелепый результат
Siemens устранила не более четверти неисправностей на турбинах
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.