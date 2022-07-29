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Блогерша сшила платье из дешевого пододеяльника и удивила поклонников

Блогерша Крэмпси сшила платье из постельного белья за 670 рублей и удивила поклонников

Кадр: видео @_mcram

Блогерша из Великобритании Меган Крэмпси сшила платье из дешевого пододеяльника и удивила подписчиков результатом. Соответствующий ролик появился в TikTok.

Юзерша с никнеймом _mcram купила комплект постельного белья в одном из супермаркетов сети Asda за девять фунтов стерлингов (около 670 рублей). Девушка выбрала домашний текстиль с рисунками в виде тигров и пальм, предназначенный для двуспальной кровати.

Так, из пододеяльника Крэмпси изготовила летнее миди-платье свободного силуэта с пышными рукавами. «Из постельного белья — в идеальное платье для летних вечеров в Испании», — добавила британка.

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Упомянутый ролик набрал более 137 тысяч просмотров. Пользователи сети высказывались в комментариях. «Это невероятно и очень мило», «Я в восторге», «Не верю своим глазам! Потрясающе», — писали юзеры.

В марте американская актриса и бывшая возлюбленная рэпера Канье Уэста Джулия Фокс вышла на улицы Лос-Анджелеса в самодельном костюме в стиле 90-х годов. Знаменитость появилась на публике в комплекте из заниженных голубых джинсов с обрезанным поясом и узкого топа-бандо, сшитого из верхней части этих брюк.

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Полина Гераскина
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