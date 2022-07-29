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Додон заявил о готовности властей Молдавии втянуть страну в войну с Россией

Экс-президент Молдавии Додон заявил, что власти страны хотят втянуть ее в войну с Россией

Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

Экс-президент Молдавии Игорь Додон уверен, что власти страны в лице нынешнего лидера Майи Санду и партии «Действие и солидарность» хотят втянуть ее в войну с Россией. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Марионеточное руководство страны во главе с Майей Санду готово на все, лишь бы остаться у власти и "оправдать" ввод войск НАТО в Молдавию», — заявил Додон.

По его мнению, возможным конфликтом с Россией Санду хочет отвлечь людей от серьезных экономических проблем, высоких тарифов и низких пенсий. «Власти уже открыто говорят о втягивании Молдовы в региональную войну, хотя реальных предпосылок и рисков нет», — отметил экс-президент.

Молдавии, считает Додон, нужны нейтралитет и сбалансированные внешние отношения. «Молдавия не хочет войны и не хочет враждебной политики с Россией или любой другой страной», — подчеркнул он.

Ранее Додон заявлял, что Молдавию заставляют покупать вооружение Североатлантического альянса, чтобы использовать его против других стран.

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Алиса Реброва
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