Раскрыта настоящая цена доллара

Инвестстратег «БКС Мир инвестиций» Бахтин считает, что доллар должен стоить 70-80 рублей

Инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин в беседе с агентством «Прайм» раскрыл настоящую цену доллара.

По словам эксперта, комфортным курсом рубля к доллару с точки зрения экспортных доходов и наполняемости бюджета является зона 70-80 рублей. При этом федеральный бюджет на текущий 2022 год сверстан исходя из среднего курса в 72,1 рубля.

Инвестстратег полагает, что к таким значениям доллар может подняться в четвертом квартале нынешнего года. «Перспективы ослабления рубля будут во многом зависеть от того, реализуется ли обновленное бюджетное правило и какие параметры в него будут заложены», — считает он.

При этом Бахтин подчеркнул, что не в пользу рубля работает цикл снижения ключевой ставки, который, вероятно, еще не завершен в этом году.

Ранее кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев назвал выгодные курсы валют для российской экономики. По его словам, доллар должен стоит 59 рублей, а евро — 61 рубль. Экономист назвал такие показатели равновесными и предположил, что именно к таким значениям и будут стремиться валюты в будущем.