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Назван равновесный курс рубля к доллару и евро

Экономист Беляев заявил, что доллар должен стоить 59 рублей

Фото: Александр Щербак / ТАСС

Кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев назвал выгодные курсы валют для российской экономики. По его словам, доллар должен стоит 59 рублей, а евро — 61 рубль. Экономист назвал такие показатели равновесными и предположил, что именно к таким значениям и будут стремиться валюты в будущем. Об этом специалист сообщил в ходе беседы с «Лентой.ру».

Равновесный курс

Логично предположить, изучая последний период колебания курсов евро и доллара по отношению к рублю и исходя из общей экономической ситуации и в России, и в Америке, и в Европе, что соотношения этих трех валют нашли какие-то равновесные значения. Считаю, что курс доллара должен быть около 59-60 рублей, евро чуть-чуть повыше, около 61-62 рублй

Михаил Беляевфинансовый аналитик

«Все что мы наблюдаем сейчас — это коррекция и размашистые колебания под влиянием не очень стабильной ситуации в информационном поле», — высказался Беляев.

Наблюдаемые сейчас значения, к которым пришли валюты — это выход на естественные показатели, которые обусловлены в первую очередь фундаментальными экономическими значениями, подчеркнул специалист он. На колебания курсов также повлияли краткосрочные движения капиталов.

Закрепление курса

Ранее евро на фоне тревожных новостей, связанных с газом, провалился по отношению к рублю более сильно, чем доллар, объяснил финансовый аналитик. Сейчас же он показывает и более динамичную коррекцию. «Дело в том, что такие коррекции, если они происходят слишком быстро, также быстро достигают своего потолка. И скорее всего потолок уже достигнут. В ближайшее время вы увидите только закрепление курса», — спрогнозировал экономист.

Доллар также продолжит свою корректировку, заключил Беляев. «Доллар скорректируется до 59 рублей и закрепится на некоторое время. Может, он еще на рубль укрепится. Все события для доллара будут происходить вокруг 59-60 рублей и, с моей точки зрения, в большей степени с креном к 59 рублям», — поделился он.

26 июля курс рубля снизился по отношению к мировым валютам. Доллар достиг отметки 60 рублей, евро — 61 рубля. Российская валюта опустилась до таких значений впервые с 11 июля.

Ранее министр финансов Антон Силуанов рассказал, что укрепление рубля стоит российскому бюджету многомиллиардных потерь.

В середине июня первый вице-премьер России Андрей Белоусов заявил, что оптимальный для экономики курс рубля оценивается властями в 70-80 рублей за доллар.

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Виктория Немис
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