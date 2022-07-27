Назван равновесный курс рубля к доллару и евро

Экономист Беляев заявил, что доллар должен стоить 59 рублей

Кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев назвал выгодные курсы валют для российской экономики. По его словам, доллар должен стоит 59 рублей, а евро — 61 рубль. Экономист назвал такие показатели равновесными и предположил, что именно к таким значениям и будут стремиться валюты в будущем. Об этом специалист сообщил в ходе беседы с «Лентой.ру».

Равновесный курс

Логично предположить, изучая последний период колебания курсов евро и доллара по отношению к рублю и исходя из общей экономической ситуации и в России, и в Америке, и в Европе, что соотношения этих трех валют нашли какие-то равновесные значения. Считаю, что курс доллара должен быть около 59-60 рублей, евро чуть-чуть повыше, около 61-62 рублй Михаил Беляев финансовый аналитик

«Все что мы наблюдаем сейчас — это коррекция и размашистые колебания под влиянием не очень стабильной ситуации в информационном поле», — высказался Беляев.

Наблюдаемые сейчас значения, к которым пришли валюты — это выход на естественные показатели, которые обусловлены в первую очередь фундаментальными экономическими значениями, подчеркнул специалист он. На колебания курсов также повлияли краткосрочные движения капиталов.

Закрепление курса

Ранее евро на фоне тревожных новостей, связанных с газом, провалился по отношению к рублю более сильно, чем доллар, объяснил финансовый аналитик. Сейчас же он показывает и более динамичную коррекцию. «Дело в том, что такие коррекции, если они происходят слишком быстро, также быстро достигают своего потолка. И скорее всего потолок уже достигнут. В ближайшее время вы увидите только закрепление курса», — спрогнозировал экономист.

Доллар также продолжит свою корректировку, заключил Беляев. «Доллар скорректируется до 59 рублей и закрепится на некоторое время. Может, он еще на рубль укрепится. Все события для доллара будут происходить вокруг 59-60 рублей и, с моей точки зрения, в большей степени с креном к 59 рублям», — поделился он.

26 июля курс рубля снизился по отношению к мировым валютам. Доллар достиг отметки 60 рублей, евро — 61 рубля. Российская валюта опустилась до таких значений впервые с 11 июля.

Ранее министр финансов Антон Силуанов рассказал, что укрепление рубля стоит российскому бюджету многомиллиардных потерь.

В середине июня первый вице-премьер России Андрей Белоусов заявил, что оптимальный для экономики курс рубля оценивается властями в 70-80 рублей за доллар.