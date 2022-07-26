Курс рубля упал

Курс доллара вырос до 60 рублей

Курс рубля в ходе торгов 26 июля упал к основным мировым валютам. Доллар вырос до отметки в 60 рублей, евро — в 61 рубль, свидетельствуют данные Московской биржи.

Последний раз доллар выше отметки в 60 рублей торговался 11 июля. В последние месяцы курс рубля находится на сравнительно высоком уровне — ситуация обусловлена рядом факторов, включая и административные ограничения на операции с валютой, и отсутствие спроса на доллары и евро со стороны российских импортеров в условиях санкций.

Министр финансов Антон Силуанов в конце июня говорил, что укрепление рубля стоит российскому бюджету многомиллиардных потерь. Тогда же он анонсировал решения по борьбе со слишком высоким курсом, не исключая использования сверхдоходов от продажи нефти и газа для валютных интервенций.

К 19 июля стали известны параметры модифицированного бюджетного правила: при расчете базовых доходов от нефтегазовой отрасли ведомство предлагает ориентироваться на цену отсечения в 60 долларов за баррель и зафиксировать объем добычи на уровне 9,5 миллиона баррелей в сутки. Такая концепция позволит ослабить курс на 10-20 рублей. Анонсирование планов по стабилизации курса может сказываться на рубле уже сейчас.