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Стали известны детали нового бюджетного правила

Минфин предложил закупать валюту на доходы от продажи нефти по цене свыше $60 за баррель

Фото: Zamir Usmanov / Globallookpress.com

Российский Минфин предложил модифицировать бюджетное правило, детали стали известны газете «Ведомости».

Близкий к правительству источник рассказал изданию, что при расчете базовых доходов от нефтегазовой отрасли ведомство предлагает ориентироваться на цену отсечения в 60 долларов за баррель и зафиксировать объем добычи на уровне 9,5 миллиона баррелей в сутки. Такая концепция позволит ослабить курс на 10-20 рублей.

По старому бюджетному правилу сверхдоходы от цены на нефть свыше 44,2 доллара за баррель Urals направлялись в Фонд национального благосостояния (ФНБ). Еще одна важная функция правила — влияние на курс рубля и его предсказуемость. Налоги от продажи нефти по более высокой, чем цена отсечения, стоимости направлялись на покупку иностранной валюты, что удерживало рубль от укрепления в периоды подъема сырьевого рынка.

Курс доллара от TradingView

Когда же ситуация на рынке ухудшалась, накопленные в ФНБ иностранные активы, наоборот, продавались за рубли, что не позволяло курсу обвалиться. Но действие системы было приостановлено практически одновременно с введением санкций против России.

Глава Минфина Антон Силуанов 27 апреля заявил, что бюджетное правило возобновится, но в новом виде — с 2023 году ФНБ могут начать пополнять рублями. Мера нестандартная — в истории не было случаев, когда страна аккумулировала дополнительные доходы в валюте, которую может свободно эмитировать.

По данным Минфина, российский бюджет в 2022 году будет исполнен с дефицитом, который оценивается более чем в полтора триллиона рублей. Он отметил, что ранее бизнесу была предоставлена отсрочка по уплате страховых взносов за второй и третий кварталы. Выпадающие доходы составляют 1,6 триллиона рублей. Итоговый размер дефицита пока не ясен.

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Платон Щукин
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