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Блогерша назвала способ выглядеть дорого с помощью одного типа тканей

Блогерша Рейес заявила, что выглядеть дорого поможет одежда из шелковых тканей

Фото: Shutterstock

Блогерша Ана Рейес назвала способ выглядеть дорого с помощью одного типа тканей. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

По словам специалистки, создать элегантный образ поможет одежда из шелковых тканей. «Постарайтесь носить больше шелка. Он выглядит изысканно, будь то топ, юбка или платье. Также он делает образ очень непринужденным и определенно подчеркивает ваш стиль», — заявила она.

Кроме того, эксперт в сфере моды порекомендовала отдавать предпочтение нарядам нейтральных оттенков. При этом тем, кто последует данному совету, но пожелает выделиться на общем фоне, вместо черных предметов гардероба следует выбирать изделия в белой или кремовой цветовой гамме, отметила Рейес. В то же время она призвала носить ограниченное количество ювелирный изделий. «Выбирайте только утонченные украшения», — подчеркнула автор видео.

Ранее Рейес назвала детали безвкусного женского образа. Так, в список вошли наряды из вещей с принтом в технике тай-дай, а также комплекты одежды, состоящие из мешковатых футболок и шортов. Кроме того, Рейес внесла в данный перечень образы, которые полностью составлены из брендовых предметов гардероба.

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Алина Гостева
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