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Блогерша раскрыла простой способ высушить большое количество одежды сразу

Блогерша разместила постиранную одежду на бельевой веревке с помощью вешалок

Кадр: @capricesmum / TikTok

Популярная блогерша из Великобритании раскрыла простой способ высушить большое количество белья после стирки за один раз. Соответствующий ролик она опубликовала в TikTok.

Юзерша с никнеймом capricesmum отметила, что зачастую на бельевой веревке не хватает места, чтобы расположить сразу все белье. По этой причине она показала метод развешивания вещей, для которого понадобятся простые подручные средства.

Так, женщина разместила постиранную одежду на обыкновенных вешалках и разграничила их пластиковыми прищепками, чтобы они не скользили. Лайфхак позволил сохранить дополнительное место на веревке.

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Упомянутый ролик набрал более 669 тысяч просмотров. Пользователи сети принялись благодарить блогершу в комментариях. «Мой мозг взорван! Обожаю», «Не могу дождать, когда приеду домой и попробую», «Почему я не видела этого раньше?», «Отличная идея, спасибо», — писали юзеры.

Ранее в июле блогерша Каролина Макколи из Австралии раскрыла простой способ отбелить одежду. Для этого следует поместить вещи в таз с горячей водой, добавить в нее от одной до трех таблеток для чистки зубных протезов и оставить вещи в полученном растворе на час. По истечении указанного срока нужно аккуратно отжать изделия, удалив излишки влаги, и постирать их в стиральной машине.

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Полина Гераскина
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